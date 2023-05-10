Активисты проекта «Герои» навестили раненых бойцов в Ясиноватой

Ребятам пожелали скорейшего выздоровления, добра и мира. Фото: ТГ/Шевченко

Активисты проекта «Герои» навестили раненых бойцов, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Ясиноватской центральной районной больнице. Об этом сообщил в своем телегам-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

- Передали гуманитарную помощь военнослужащим, которые исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Пожелали ребятам скорейшего выздоровления, мира и добра! - написал он.

Напомним, ранее международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» совместно с волонтерами из Екатеринбурга доставили гуманитарную помощь в центральную больницу города Ясиноватая для раненых военнослужащих, а также гуманитарный груз в городскую администрацию для жителей, пострадавших от украинской агрессии. Вместе с волонтерами раненых военных посетили с концертом артисты из Москвы.

Тем временем в Донецк прибыла гуманитарная помощь для детских домов и больниц. Сбором груза занимались общественные организации. Кроме того, прибыло спецоборудование и средства личной гигиены для военнослужащих на передовой.

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