В Донецк прибыла гуманитарная помощь для детских домов и больниц

Груз был доставлен силами 1-го Донецкого армейского корпуса. Фото: УНМ ДНР

В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи, собранной общественными организациями. Содействие в ее доставке оказали военнослужащие 1-го Донецкого армейского корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- Грузы к нам приходят на регулярной основе, в любую погоду, в любой ситуации ребята доставляют. Спасибо им большое, - отметил координатор гуманитарных проектов 1 АК Владимир Георгиев.

Как уточнили в ведомстве, на этот раз гуманитарная помощь предназначается детским домам и больницам. В ее состав входят детские вещи, развивающие игры, проекторы, сладости и много чего полезного для малышей.

Кроме того, прибыло спецоборудование и средства личной гигиены для военнослужащих на передовой.

- Хочется в очередной раз сказать спасибо всем неравнодушным людям, волонтерам, общественным организациям, предпринимателям - всем тем, кто помогает нам на регулярной основе. Вместе мы выстоим, вместе мы победим! - отметил Георгиев.

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