В центральную больницу Ясиноватой поступила гуманитарная помощь для раненых бойцов

Важный груз доставили волонтеры. Фото: УНМ ДНР

В центральную районную больницу города Ясиноватая в ДНР поступила гуманитарная помощь для раненых бойцов. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

Там уточнили, что важный груз доставили члены волонтерской группы «Москва-Донбасс» вместе с активистами из Екатеринбурга.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» совместно с волонтерами из Екатеринбурга доставили гуманитарную помощь в центральную больницу города Ясиноватая для раненых военнослужащих, а также гуманитарный груз в городскую администрацию для жителей пострадавших от украинской агрессии, - отметили в управлении, добавив, что вместе с волонтерами раненых военных посетили с концертом артисты из Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецк прибыла гуманитарная помощь для детских домов и больниц. Сбором груза занимались общественные организации. Кроме того, прибыло спецоборудование и средства личной гигиены для военнослужащих на передовой.

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