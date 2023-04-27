В Ясиноватой организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей ближайших освобожденных поселков

Объем гуманитарной помощи достаточно большой. Фото: Администрация города Ясиноватая

Жителям освобожденных поселков под Ясиноватой в ДНР еженедельно доставляют гуманитарную помощь. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он рассказал, чем конкретно стараются помочь жителям данных территорий.

- Каждую неделю мы передаем на освобожденные территории, которые нам подчинены, гуманитарную помощь. Мы доставляем им продукты питания, воду, электрогенераторы и прочее, - заявил мэр.

По словам Шевченко, объем гуманитарной помощи достаточно большой.

- Подсчитать даже сложно сколько мы передали помощи туда, это очень большой объем, - отметил он, добавив, что речь идет о таких населенных пунктах, как Пески, Верхнеторецкое, Опытное и других освобожденных поселках. Гуманитарная помощь также поступает и в другие прифронтовые зоны.

Напомним, ранее сообщалось, что мирные жители из освобожденного поселка Пески получили наборы гуманитарной помощи. Их собрали жители Ясиноватой. Выдача гумпомощи проходила на территории Донецка.

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