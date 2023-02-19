В Ясиноватой организовали выдачу гумпомощи эвакуированным из Песок

Продуктовые наборы получили более трехсот жителей поселка. Фото: Шевченко/ТГ

Мирные жители из освобожденного поселка Пески под Донецком получили наборы гуманитарной помощи. Их собрали жители Ясиноватой. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— Выдача гумпомощи проходила на территории Донецка. Наборы получили 369 человек, — отметил мэр.

Тем временем в Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный конвой, который собрали неравнодушные жители других регионов Российской Федерации. В состав гумпомощи вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, термобелье, буржуйки, вода, квадрокоптеры и автотехника повышенной проходимости. В доставке груза содействовал 1 Донецкий армейский корпус.

Напомним, что ранее Свердловские власти передали гуманитарную помощь защитникам Донбасса, находящимся на лечении в Макеевке. Раненым бойцам были вручены продуктовые наборы.

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