Одиннадцатилетний школьник в тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП в Дебальцево

Школьник в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцатилетний школьник в тяжелом состоянии был госпитализирован после ДТП в Дебальцево. Мальчик угодил под колеса автомобиля. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

Там уточнили, что 23 мая на пересечении улицы Красная и улицы Заводская города Дебальцево 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2113» совершил наезд на 11-летнего школьника, переходившего на другую часть проезжей дороги.

- В результате ДТП школьник в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что полицейские проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. По ее результатам будет принято законное решение.

Напомним, ранее стало известно, что 13-летний подросток в Горловке получил ножевое ранение во время ссоры школьников. Полицейские проводят проверку по факту причинения сверстниками ножевого ранения. Сотрудники полиции также установили причину гибели двух подростков на водоеме в Горловке 18 мая. На Кировских прудах утонули дети возрастом 14 и 16 лет.

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