В ДНР местную жительницу обвиняют в похищении 14-летнего подростка

Женщина заманила ребенка на одной из остановок общественного транспорта в Донецке. Фото (архив): ДАН

В Донецкой Народной Республике местную жительницу подозревают в похищении 14-летнего подростка. Ее уже задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Там уточнили, что в дежурную часть УМВД России по Донецку поступило сообщение о пропаже 14-летнего ребенка. Подросток вышел из дома и не вернулся. Следователи взялись за расследование дела.

В ходе оперативно-разыскных действий выяснилось, что на одной из остановок общественного транспорта в Донецке местная жительница познакомилась с разыскиваемым подростком и предложила ему поработать в Москве. После чего похитила ребенка и забрала его паспорт. Задержать подозреваемую удалось уже при попытке пересечь админграницу.

- Злоумышленница была задержана при попытке вывезти несовершеннолетнего за пределы республики, - проинформировал Следком.

Сообщается, что сейчас женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека).

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