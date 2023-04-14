В ДНР задержали подозреваемого в покушении на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР задержали подозреваемого в покушении на жизнь начальника Мариупольского управления полиции Михаила Москвина. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

Задержанный - 28-летний гражданин, который ранее был завербован спецслужбами Украины. Он рассказал, что те пытались сыграть на его патриотических чувствах, заявив, что Мариуполь снова окажется под контролем киевской власти.

Сообщается, что 27 марта подозреваемый привел в действие самодельную взрывчатку, которую установил под днищем автомобиля Москвина. Личности заказчиков преступления задержанный не знает, они связывались с ним по интернету и давали задания. В качестве вознаграждения обещали заплатить 70 тысяч гривен, но получил он лишь 10 тысяч. Дома у задержанного полицейские изъяли самодельную взрывчатку, которую тот ранее изъял из тайника в Приморском районе Мариуполя.

- Правоохранители также установили и задержали еще двоих членов преступной группы - завербованного сотрудниками ГУР МО Украины жителя Мариуполя 1950 года рождения и его 53-летнего сына, - сообщили в ведомстве, добавив, что по месту их проживания изъяли целый арсенал.

Материалы дела переданы в Следком России.

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