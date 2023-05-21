В полицию сообщили из больницы о ранении подростка. Фото: МВД ДНР

13-летний подросток в Горловке получил ножевое ранение во время ссоры школьников. Полицейские проводят проверку по факту причинения ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

- 20 мая в полицию поступило сообщение об оказании помощи 13-летнему подростку, который был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением брюшной полости и резаной раной задней поверхности шеи, — сказано в сообщении.

Установлено, что компания одноклассников находилась на канале в поселке Ртутный Никитовского района Горловки. Между подростками ранее уже возникали конфликты. Очередная ссора закончилась поножовщиной.

- Сотрудниками Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике в порядке ст. 144 УПК РФ проводится проверка, по окончанию которой будет принято законное решение, - отметили в пресс-службе МВД.

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