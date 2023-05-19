Сотрудники полиции установили причину гибели двух подростков на водоеме в Горловке 18 мая

Трагедия произошла на Кировских прудах. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции установили обстоятельства гибели двух подростков в Горловке 18 мая. Напомним, на Кировских прудах в этот день утонули двое ребят возрастом 14 и 16 лет. Причину трагедии назвали в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что как выяснило следствие, шесть несовершеннолетних детей отплыли на катамаране на середину водоема, после чего четверо их них прыгнули в воду. Один из подростков плавать не умел и надеялся держаться в воде за катамаран, однако волной плавсредство отнесло в сторону, и ребенок начал тонуть.

- Подросток, который начал уходить под воду, схватился за друга и потянул его за собой. Выбраться на берег детям не удалось, - пояснили в ведомстве.

Напомним, мэр Горловки Иван Приходько выразил соболезнования семьям погибших и обратился к родителям с просьбой внимательно следить за детьми. Тем временем в Донецке была задержана женщина, которую обвиняют в похищении 14-летнего подростка.

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