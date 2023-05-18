Два подростка утонули на водоеме в Горловке

На горловском водоеме погибли два подростка. Фото: Архив КП

В Кировских прудах, которые находятся в Горловке, утонули два подростка. Мэр города Иван Приходько выразил соболезнования семьям погибших и обратился к родителям с просьбой внимательно следить за детьми.

— В Горловке произошла ужасная трагедия – на Кировских прудах утонули двое подростков. Ребята пошли купаться и, к величайшему сожалению, не вернулись. Светлая им память, — отметил Приходько в своем телеграм-канале.

Глава администрации Горловки призвал родителей следить за детьми и ограничить их перемещения по улицам.

— В связи с произошедшей трагедией обращаюсь к родителям с просьбой внимательно следить за своими детьми. На улицах города изо дня в день разрываются снаряды украинских террористов, жизни мирных граждан находятся под угрозой, особенно уязвимы дети. Прошу вас быть внимательными и аккуратными и ограничить перемещение детей по улицам, — добавил мэр.

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