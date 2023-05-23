Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам ВСУ в Авдеевке

ВКС России уничтожили опорные пункты украинских военных на донецком и артемовском направлениях Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российская авиация уничтожила опорные пункты украинских военных, расположенные на донецком и артемовском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что по скоплению противника были нанесены ракетно-бомбовые удары. Работала «Южная» группировка войск.

- Авиацией «Южной» группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Богдановка, Белогоровка, Авдеевка, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиация нанесла мощный авиаудар по позициям ВСУ в районе Авдеевского коксохима. Тем временем артиллеристы бригады «Кальмиус» громят позиции ВСУ под Авдеевкой из РСЗО. Работают также артиллеристы Первой Славянской бригады, которые продолжают уничтожать скопления живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попытки контрнаступления ВСУ на Артемовском направлении отражают боевые расчеты «Гиацинт-С»

Артиллеристы ВС РФ поддерживают огнем пехоту, обороняющую от противника фланги (подробнее)