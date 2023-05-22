Попытки контрнаступления ВСУ на Артемовском направлении отражают боевые расчеты «Гиацинт-С»

После обнаружения противника боевая машина выдвигается на позицию и открывает огонь. Фото: УНМ ДНР

Артиллеристы Восточного военного округа ВС РФ поддерживают огнем пехотные части, обороняющие фланги на Артемовском направлении, и помогают отражать попытки контрнаступления ВСУ. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что по украинским военным наносят удары боевые расчеты «Гиацинт-С».

- После обнаружения воздушной разведкой скопления живой силы и техники противника, координаты цели передаются артиллерийскому расчету самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С». Боевая машина выдвигается на позицию и открывает огонь по выявленным целям, - пояснили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими военными города Артемовска в соседний Часов Яр. Тем временем вблизи этого населенного пункта украинский заградотряд расстрелял группу мобилизованных солдат ВСУ.

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