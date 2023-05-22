Марочко: Основные части ВСУ отошли из Артемовска в Часов Яр

Артемовск был полностью освобожден российскими силами 20 мая Фото: Александр КОЦ

Основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими военными города Артемовска в соседний населенный пункт - Часов Яр. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Противник отошел в район населенного пункта Часов Яр. Там прошла частичная переброска сил после доукомплектования и на купянское, и на краснолиманское направления, но основные части остались именно в Часов Яре, - заявил он.

По словам Марочко, сейчас это следующий населенный пункт, который украинские боевики будут оборонять. После него есть еще ряд мелких населенных пунктов, после которых следуют обширные территории до следующего огромного укрепрайона ВСУ - Славянск-Краматорск-Дружковка.

Напомним, Артемовск был полностью освобожден в ДНР 20 мая. Сейчас ведется предварительное разминирование города. В ближайшее время там начнет работу межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

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