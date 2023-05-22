В Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям

Штаб откроется в городе в ближайшее время. Фото: МЧС ЛНР

В освобожденном Артемовске организуют межведомственный штаб, который будет координировать оказание помощи освобожденным территориям. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

— Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобожденным городам. Штаб, который начнет в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, — отметил врио Главы.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артемовск. Российские силы полностью взяли Артемовск под контроль 20 мая. Штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет». Город был очень важен, так как через него проходили пути снабжения украинских боевиков на горловском направлении.

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