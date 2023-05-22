После освобождения в Артемовске началось предварительное разминирование

Предварительное разминирование Артемовска уже началось (архивное фото). Фото: МЧС РФ

В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование. Военнослужащие исследуют город на наличие взрывоопасных предметов. Первоочередная задача — провести осмотр мест, где могут находиться мирные жители. Об этом временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

— Идет предварительное разминирование города. Для нас важно провести полное, тщательное разминирование. Это очень кропотливая и сложная работа с учетом масштабов тех боевых действий, которые там проходили, — отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что первоочередной задачей также является проверка всех мест, где могут оставаться гражданские лица.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о создании в Артемовске штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Он начнет работу в ближайшее время.

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