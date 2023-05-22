Марочко: Украинский заградотряд расстрелял группу мобилизованных солдат из Артемовска

Битва за Артемовск завершилась 20 мая
Фото: Александр КОЦ
Украинский заградотряд расстрелял группу из десяти украинских мобилизованных солдат, покинувших свои позиции в Артемовске. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ссылаясь на свои источники, он заявил, что военнослужащих ВСУ расстреляли вблизи населенного пункта Часов Яр.
- В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовск, - заявил он.
По словам подполковника, все эти солдаты поступили на службу по мобилизации совсем недавно.
- Все 10 военнослужащих, которых расстрелял заградотряд, были призваны на военную службу менее месяца назад и относились к числу мобилизованных граждан, - отметил Марочко.
Напомним, Артемовск был полностью освобожден в ДНР 20 мая. Сейчас ведется предварительное разминирование города. В ближайшее время там начнет работу межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выбитые из Артемовска украинские военные обстреливают город из минометов, целясь по флагу России
Военные ВСУ рассчитывают попасть из минометов по флагу России на многоэтажке в Артемовске (подробнее)