У отвала на коксохимическом заводе наносятся все новые удары по местам скопления противника. Фото: УНМ ДНР

Российская артиллерия и авиация не прекращает вести работу по позициям украинских боевиков в районе Авдеевки. У отвала на коксохимическом заводе наносятся все новые удары по местам скопления противника. Так, очередной из них был произведен силами КС РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- ВКС РФ нанесли мощный авиаудар по позициям украинских националистов. Земля под ногами боевиков ВСУ на отвале АКХЗ содрогнулась - мощным ударом с воздуха, одна из позиций украинских националистов была полностью уничтожена, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики и опубликовали соответствующее видео.

Напомним, ранее в ДНР показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь». Прицельными залпами управляет артиллерийская бригада «Кальмиус». Сообщалось также, что российская авиация уничтожила место сосредоточения резервов ВСУ под Авдеевкой. К северу от города украинские военные предприняли попытку провести контратаку, но лишились двух танков.

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