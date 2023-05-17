Артиллеристы бригады «Кальмиус» громят позиции ВСУ под Авдеевкой из РСЗО

Огонь ведется из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Фото: УНМ ДНР

Артиллеристы бригады «Кальмиус» продолжают громить противника на Авдеевском направлении. Они наносят удары по скоплению живой силы и технике ВСУ из РСЗО. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- 14 артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса продолжает успешно уничтожать противника на Авдеевском направлении при помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», - пояснили там.

Ведомство разместило в своем телеграм-канале видео, где показало работу бойцов.

- В основном мы ведем контрбатарейную борьбу, бьем по сосредоточению личного состава и техники. Бывает, и по укрепрайонам тоже, - рассказал военнослужащий 1-го Донецкого армейского корпуса.

Напомним, ранее в ДНР показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь». Прицельными залпами управляет артиллерийская бригада «Кальмиус». Сообщалось также, что Первая Славянская бригада ДНР уничтожила штурмовую группу ВСУ в районе Авдеевки.

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