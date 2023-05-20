Артиллеристы Первой Славянской бригады нанесли удар по военным объектам ВСУ под Авдеевкой

Расчеты гаубиц с замаскированных позиций ведут огонь по местам дислокации украинских военных на Авдеевском направлении. Фото: УНМ ДНР

Под Авдеевкой раздаются взрывы - работают артиллеристы Первой Славянской бригады, которые продолжают уничтожать скопления живой силы и техники ВСУ. Кадры этой работы опубликовало в своем телеграм-канале управление Народной милиции ДНР.

Там показали, как расчеты гаубиц Д-20 Первой Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса с замаскированных позиций наносят удары по военным объектам украинских военных на Авдеевском направлении.

- Высокая точность огня достигается благодаря высокому уровню подготовки артиллеристов, а также при постоянной корректировке с помощью БПЛА, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее Первая Славянская бригада ДНР уничтожила штурмовую группу ВСУ в районе Авдеевки. Тем временем артиллеристы бригады «Кальмиус» громят позиции ВСУ под Авдеевкой из РСЗО. В ДНР также показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская авиация уничтожила место сосредоточения резервов ВСУ под Авдеевкой

К северу от города украинские военные предприняли попытку провести контратаку, но лишились двух танков (подробнее)