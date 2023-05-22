Денис Пушилин поздравил со 104-летием ветерана из Мариуполя

Сегодня Степану Васильевичу Волошину исполнилось 104 года. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил с днем рождения жителя Мариуполя, ветерана Великой Отечественной войны Степана Васильевича Волошина.

- Сегодня ему исполнилось 104 года! - сообщил он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил необыкновенную закалку у ветеранов Великой Отечественной войны. Пройдя через такое горнило испытаний и трудясь всю жизнь, они при этом сохранили бодрость духа и жизнелюбие. К таким людям относится и мариупольский именинник.

- Степан Васильевич, горжусь знакомством с Вами. Желаю Вам прежде всего здоровья, энергии, заботы окружающих и прожить еще много-много лет! - написал Пушилин.

Напомним, в Мариуполе ко Дню Победы восстановили монумент Воинам-освободителям и Вечный огонь. Традиционного шествия Бессмертного полка в Донецке и ДНР в 2023 году не было, но в Республике прибегли к альтернативным вариантам проведения акции. В городах открылись «Окна Победы».

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