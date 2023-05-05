В Донецке вручили российский паспорт 99-летнему ветерану, освобождавшему город в годы Великой Отечественной войны

Иван Ворона - единственный живущий в Пролетарском районе фронтовик. Фото: МВД ДНР

В Донецке продолжают помогать ветеранам в получении паспорта гражданина Российской Федерации. Так, в Пролетарском районе города полицейские заглянули домой к пожилой чете для того, чтобы вручить каждому из них заветный документ. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там отметили, что накануне, получив просьбу о помощи, приехали к пенсионерам, чтобы принять пакет документов. После того, как паспорта были изготовлены, начальник райотдела полиции Андрей Санин лично привез их 99-летнему Ивану Вороне и его супруге. Отметим, что фронтовик - единственный живущий в Пролетарском районе ветеран, он освобождал Донбасс и город Сталино (сейчас - Донецк) в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с паспортами ветеранам передали подарки и цветы.

- Если человек не может в силу своих физических возможностей самостоятельно прибыть в отдел (миграционной службы) и сдать документы на паспорт, то выезжают наши сотрудники, на дому принимают и впоследствии потом вручают таким людям паспорта, - отметил глава местного отделения полиции.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР впервые оформили электронный больничный лист

Эту систему планируют внедрить во всех больницах региона (подробнее)