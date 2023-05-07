В городах ДНР открылись «Окна Победы»

Практически во всех городах ДНР появились «Окна Победы». Фото: ДРО «ЕР»

Практически во всех городах ДНР появились «Окна Победы». Учреждения, школы, детские сады, дворцы культуры, магазины и тысячи квартир - везде на окнах можно увидеть символы Победы и аппликации на военную тематику. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

- Мы храним память о наших победителях, это наш долг, – говорит исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Снежном Ольга Чумаченко.

Молодое поколение активно принимает участие в акции.

- История - учитель жизни. Знание, как прошлые поколения побеждали, а после возрождали страну, учит нас, как быть сильными в трудные времена, – сказал участник акции из Тореза Олег.

В прифронтовом Донецке, несмотря на ежедневные обстрелы, жители также приняли участие в акции «Окна Победы».

- Окна учреждений, квартир и домов украшены символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов. Дончане говорят спасибо всем фронтовикам, сражавшимся за мирное небо, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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