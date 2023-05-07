Бессмертный полк в Донецке и ДНР в 2023 году проходит в нескольких форматах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Бессмертный полк в Донецке и ДНР в 2023 году в формате традиционного шествия по главной улице – не состоится. При этом жители могут принять участие в других форматах акции. Один из популярных – Бессмертный автополк. Водителям предлагается разместить фото своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне, на окнах автомобилей (одно из важных правил – чтобы фото не мешало обзору и не влияло на безопасность передвижения).

В ДНР ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «БЕССМЕРТНЫЙ АВТОПОЛК»

К акции Бессмертный автополк уже начали присоединяться жители Республики.

- У меня на машине портрет брата моей бабушки - Бородина Ивана Васильевича. Он был призван в 1941 году, прошел войну, погиб в конце апреля 1945 года под Берлином, немного не дожил до Великой Победы, - говорит дончанин, размещая фото на машине.

- Размещая портреты предков на своих автомобилях, мы отдаем дань и честь их подвигу, - говорит заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Сергей Кондрыкинский.

Водители общественного транспорта Донецкой Народной Республики также поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк». Фото: Минтранс

Водители общественного транспорта Донецкой Народной Республики также поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк». В канун Дня Победы портреты героев появились в салонах пассажирских автобусов городов Республики.

- По сложившейся традиции, в нашей Республике в один ряд с героями Великой Отечественной войны встают защитники Донбасса, погибшие с 2014 года и продолжающие отдавать свои жизни за нашу Родину и в настоящее время, - сообщили в Министерстве транспорта Республики. - Именно их портреты будут смотреть на нас из окон общественного транспорта и они станут участниками «Бессмертного автополка».

Министерство транспорта информирует, что участниками акции могут стать все желающие автомобилисты, которые разместят на личных автотранспортных средствах портреты своих героев.

Кстати, Министерство молодежной политики Республики опубликовало шаблон для фотографий, которым можно воспользоваться.

Водители общественного транспорта Донецкой Народной Республики также поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк». Фото: Минтранс

Водители общественного транспорта Донецкой Народной Республики также поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк». Фото: Минтранс

ПОРТРЕТЫ ПРЕДКОВ – НА ЗАСТАВКЕ ПРОФИЛЯ

Также к онлайн-формату акции «Бессмертный полк» можно присоединиться в социальных сетях. Один из вариантов – разместить фотографию своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, на заставку своего профиля.

- У каждого из нас остались фотографии наших родных - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, тех, кто ковал нашу Победу. Предлагаю присоединиться к акции и заменить свой аватар в профиле в личных соцсетях на фото своего Героя, - говорит гендиректор Донецкой филармонии Александр Парецкий. - На моём аватаре - портрет моего дедушки Богданова Константина Андреевича, участника Великой Отечественной войны, вступившего в войну юнцом, фронтовика, дошедшего до Берлина.

Богданов Константин Андреевич. Фото: Телеграм / Александр Парецкий

Парецкий рассказал, что его прадед - Богданов Андрей Иванович - не вернулся с фронта.

- А его сын, мой дедушка Костя, пошедший на службу 17-летним парнем, дошел до Берлина и, конечно, навсегда стал достоянием родных и близких. Дедушка гордился тем, что его силами, силами его сослуживцев с фашизмом было покончено, и мечтал, чтоб его внуки не знали войны…

ОКНА ПОБЕДЫ

Еще одна из акций, которая проводится в Республике, носит название «Окна Победы». Присоединиться к ней призывают представители Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

- Украшайте окна домов и квартир к 9 мая вместе с Движением Первых! Наши ребята придумали и прислали нам много разных праздничных трафаретов с символами праздника Победы. И сегодня каждый может оформить ими свои окна! Переходите по ссылке и скачивайте трафареты. Присоединяйтесь к акции «Окна Победы»! – призывают в организации.

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