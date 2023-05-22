Более 7500 жителей задействованы в работах временного характера в ДНР

Для такого трудоустройства не нужна специальная подготовка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более 7500 жителей участвуют в работах временного характера в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он рассказал, что в регионе были определены лидеры среди городов и районов по организации таких работ. Ими стали Ясиноватая и Дебальцево.

- Напомню, это уникальная мера государственной поддержки незанятых граждан, которой нет в других регионах России. В настоящее время в работах временного характера задействовано более 7500 человек, - заявил премьер.

Отметим, что с начала года в ДНР на временных работах были задействованы более 10 тысяч человек. Для такого трудоустройства не нужна специальная подготовка. Так, в Ясиноватой для восстановления объектов, поврежденных боевыми действиями, сформировали 20 строительных бригад. В день планируют восстанавливать по одному объекту. Тем временем в Мариуполе каждый десятый житель участвует в восстановлении города.

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