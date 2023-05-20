Каждый десятый житель Мариуполя участвует в восстановлении города

Сейчас каждый десятый в городе - строитель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Мариуполя активно участвуют в восстановлении своего родного города. Практически каждый десятый из проживающих здесь людей занят строительными работами. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что в Мариуполе развернут постоянно действующий штаб, и ведется системная работа.

- Там сейчас проживают 220 тысяч человек, из них 26 тысяч работают в строительстве. То есть практически каждый десятый - строитель, - рассказал RT Хуснуллин.

По словам вице-премьера, работа в Мариуполе кипит, город преображается прямо на глазах. В этом году здесь планируют отремонтировать 70 км дорог. Также поставлена большая задача - подключить к отоплению все многоэтажные дома, всего 1839 объектов. Кроме того, в городе должны ввести в эксплуатацию около 6 тысяч квартир, половину из которых уже построили и сдали. Продолжается восстановление детских садов и школ, к концу года строители намерены закончить реконструкцию Мариупольского государственного и Приазовского технического университетов.

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