С начала года в ДНР на временных работах задействовано более 10 тысяч человек

При трудоустройстве на работу временного характера гражданин снимается с учета в центре занятости. Фото: Толстыкина/ТГ

С начала 2023 года центры занятости Донецкой Народной Республики трудоустроили 10030 граждан региона. С работодателями были заключены 464 договора на создание 13509 временных рабочих мест в Республике. Получить такую работу могут все желающие, ведь она не требует наличия специальной подготовки, знаний и допусков. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Работы временного характера позволяют обеспечить занятость и финансовую поддержку соискателей в период поиска ими вариантов постоянного трудоустройства, а работодателям дают возможность на короткий срок привлечь дополнительную рабочую силу. Право на участие в работах временного характера имеют граждане, зарегистрированные в центрах занятости в целях поиска работы, а также граждане, признанные безработными, — отметила зампред.

Трудоустройство на работу временного характера дает жителям государственные социальные и трудовые гарантии, предусмотренные законодательством РФ. Этот период входит в общий трудовой стаж.

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