В Ясиноватой сформировали 20 стройбригад для восстановления города

В восстановлении объектов будут участвовать специалисты из ДНР и Челябинской области. Фото: Солнцев/ТГ

20 строительных бригад сформировали в Ясиноватой для восстановления объектов, поврежденных боевыми действиями. Об этом Донецкому агентству рассказал глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— У нас сформировано порядка 20 строительных бригад из республиканских специалистов и специалистов из Челябинской области. В них более 80 человек, — процитировали в ДАН слова градоначальника.

Шевченко добавил, что в день планируют восстанавливать один объект.

Напомним, что регион-шеф Челябинская область продолжает помогать Ясиноватой. Ранее руководство региона выделило 400 миллионов рублей для восстановления дорожной инфраструктуры, замену окон в поврежденных домах и оснащение двух МФЦ. Предприниматели из Челябинской области планируют открыть в подшефной Ясиноватой современное предприятие по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон, а также построить два супермаркета и отремонтировать лифтовое оборудование.

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