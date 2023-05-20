В ДНР не подтвердили информацию о ранении младенца в поселке Владимировка

При обстреле поселка пострадал мужчина
Фото: Олег УКЛАДОВ
В СЦКК ДНР уточнили данные о последствиях обстрела ВСУ поселка Владимировки под Волновахой. Сообщается, что информация о ранении младенца не подтвердилась.
- К счастью, информация о ранении ребенка 2023 года рождения не подтвердилась, - проинформировали в центре.
Уточняется, что по улице Шевченко был ранен мужчина 1972 года рождения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травматической ампутацией голени.
Напомним, как свидетельствуют данные СЦКК, украинские войска открыли огонь по поселку Владимировка в 18:50 со стороны населенного пункта Катериновка. Оттуда были выпущены семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм.
Ранее ВСУ нанесли удар из РСЗО по частному сектору Енакиево. Очевидцы сообщают о воронках в несколько метров глубиной. Тем временем в поселке Александровка под Донецком были ранены подросток и мужчина.
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