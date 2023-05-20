Младенец пострадал при обстреле ВСУ поселка Владимировка в ДНР

По улице Шевченко был ранен ребенок 2023 года рождения
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Младенец и мужчина получили ранения при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка вблизи Волновахи в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) и в администрации Волновахского района.
Там уточнили, что по улице Шевченко был ранен младенец 2023 года рождения.
Также пострадал мужчина 1972 года рождения, его доставили в центральную больницу Волновахи с диагнозом «травматическая ампутация правой голени».
Как свидетельствуют данные СЦКК, украинские войска открыли огонь по поселку Владимировка в 18:50 со стороны населенного пункта Катериновка. Оттуда были выпущены семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм.
Напомним, ранее ВСУ нанесли удар из РСЗО по частному сектору Енакиево. Очевидцы сообщают о воронках в несколько метров глубиной. Тем временем в поселке Александровка под Донецком были ранены подросток и мужчина.
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