Троих детей удалось спасти во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Дебальцево

На помощь людям пришли пожарные Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во время пожара в многоэтажном доме Дебальцево удалось спасти пятерых жильцов, в том числе трех детей. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 19 мая. В Дебальцево на улице Мокроусова загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В это время внутри находились люди. На помощь им пришли пожарные.

- Спасатели города Дебальцево МЧС ДНР в составе звеньев газодымозащитной службы вывели на свежий воздух из двух квартир с пятого этажа пятерых людей, из них трое детей 2004, 2010 и 2017 годов рождения, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что спасенные люди не пострадали. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 сотрудников МЧС ДНР.

Тем временем в Горловке сотрудники полиции установили причину гибели детей на местном водоеме. Напомним, 18 мая на Кировских прудах утонули двое подростков.

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