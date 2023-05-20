Подросток и мужчина ранены обстрелом ВСУ в поселке Александровка под Донецком

Пострадавшие 2005 и 1975 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Александровка на западной окраине Донецка при обстреле ВСУ пострадали двое мирных жителей. Один из них - подросток. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Челюскинцев, 94 ранен парень-подросток 2005 и мужчина 1975 годов рождения, - проинформировали там.

Сообщается также, что огнем ВСУ в Александровке повреждены частный жилой дом и хозпостройка по улице Шевченко.

По данным СЦКК, сегодня в поселке была зафиксирована серия прилетов. Так, в 12:00 со стороны оккупированной Максимильяновки украинские войска выпустили по населенному пункту 10 ракет из РСЗО. Спустя 40 минут оттуда последовали 6 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

Напомним, за прошедший день ВСУ выпустили по Донецку и его пригородам более 40 натовских снарядов и семь ракет, в том числе с противотанковыми минами. Вследствие обстрелов были повреждены два частных дома и два общежития.

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