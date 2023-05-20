Подросток и мужчина ранены обстрелом ВСУ в поселке Александровка под Донецком

Пострадавшие 2005 и 1975 годов рождения
Фото: Олег УКЛАДОВ
В поселке Александровка на западной окраине Донецка при обстреле ВСУ пострадали двое мирных жителей. Один из них - подросток. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- По улице Челюскинцев, 94 ранен парень-подросток 2005 и мужчина 1975 годов рождения, - проинформировали там.
Сообщается также, что огнем ВСУ в Александровке повреждены частный жилой дом и хозпостройка по улице Шевченко.
По данным СЦКК, сегодня в поселке была зафиксирована серия прилетов. Так, в 12:00 со стороны оккупированной Максимильяновки украинские войска выпустили по населенному пункту 10 ракет из РСЗО. Спустя 40 минут оттуда последовали 6 снарядов натовского образца калибром 155 мм.
Напомним, за прошедший день ВСУ выпустили по Донецку и его пригородам более 40 натовских снарядов и семь ракет, в том числе с противотанковыми минами. Вследствие обстрелов были повреждены два частных дома и два общежития.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глубина воронки - в рост нескольких человек: От ракетного удара ВСУ пострадал частный сектор Енакиево
ВСУ нанесли ракетный удар по частному сектору Енакиево утром 20 мая (подробнее)