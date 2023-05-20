Глубина воронки - в рост нескольких человек: От ракетного удара ВСУ пострадал частный сектор Енакиево

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

20 мая около десяти часов утра ВСУ открыли огонь по тыловому городу ДНР - Енакиево. Противником был нанесен удар предположительно из реактивной системы залпового огня. Местные жители рассказали, что звук пролетающей ракеты сопровождался гулом.

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы как раз делали ремонт у себя, и тут такой страшный гул, а потом взрыв такой страшный! Воронка в несколько метров, просто ужас, глубина воронки - в рост трех человек, если не больше. Курятник разбило, сарай разбило, окна, крышу. Сил уже нет это терпеть. Когда уже этот Зеленский с Байденом оставят нас в покое, что им от нас нужно! - говорит пострадавшая местная жительница Светлана.

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По предварительной информации, жертв среди мирного населения удалось избежать, однако несколько человек получили легкую контузию.

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я в этот момент была в городе, мне позвонила дочка и сказала, что был сильный взрыв, дым, осколки попадали на крышу, страшно, - говорит местная жительница Тамара.

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоит отметить, что Енакиево является тыловым городом Республики, однако киевский режим продолжает попытки нанесения ударов по мирному населению даже в отдаленных районах ДНР.

Предположительно, удар по городу был нанесен из РСЗО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, ранее несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя. Вечером 19 мая вооруженные формирования Украины обстреляли окраины освобожденного города. Обстрел прокомментировал врио Главы ДНР. Денис Пушилин заявил, что киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь.

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