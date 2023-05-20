Противопехотные мины «Лепесток» обнаружили в Петровском районе Донецка

Жителей просят быть предельно осторожными. Фото: ТГ/Кулемзин

В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины «Лепесток», которыми украинские боевики дистанционно минируют город. Взрывоопасные предметы были замечены жителями в поселке Шахты 29. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Внимание! В поселке Шахты 29 Петровского района обнаружены мины «Лепесток» по улице Лохтина, 7 и около дома № 20 по улицы Леси Украинки, - проинформировал он.

Градоначальник напомнил, что мины «Лепесток» могут находиться во всех районах Донецка.

- Будьте предельно осторожными. Следите за детьми. Берегите себя и своих близких! - призвал горожан мэр.

Тем временем в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Холмогорская на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мужчина 1970 года рождения. Это уже 116 случай подрыва жителей ДНР на подобных минах за все время.

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