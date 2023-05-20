Мужчина подорвался на противопехотной мине в Макеевке

Это уже 116 случай подрыва гражданских лиц на подобных минах. Фото: ТГ/Кулемзин

В Макеевке мирный житель подорвался на противопехотной мине типа «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован на улице Холмогорская в Червоногвардейском районе.

- Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Холмогорской, 22 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1970 года рождения, -- проинформировали в представительстве.

По данным СЦКК, это уже 116 случай подрыва гражданских лиц на подобных минах, трое из них закончились смертью. Среди пострадавших - 10 детей.

Напомним, 19 мая украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка с использованием ракеты MFOM AT2, начиненной противотанковыми минами. Такие мины имеют магнитный датчик цели, реагируют на крупные металлические объекты. Они оснащены элементом неизвлекаемости, который подрывает мину при попытке перемещения. Всего ВСУ за день выпустили по Донецку более 40 натовских снарядов и 7 ракет.

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