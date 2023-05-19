В ДНР с начала года восстановили почти 1000 поврежденных обстрелами частных домов

В регионе ведется работа по восстановлению индивидуального жилфонда. Фото: Минстрой ДНР

До тысячи поврежденных обстрелами частных домов уже восстановили с начала текущего года в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Республики Максим Жуковский.

Он отметил, что в ДНР идет работа по восстановлению индивидуального жилфонда.

- С начала текущего года ремонтные работы завершены на 929 объектах, - заявил министр.

По словам Жуковского, всего за год в регионе планируют восстановить более трех тысяч домов. Ремонтные работы проходят в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Новоазовском, Тельмановском и Волновахском районах. В них задействованы порядка 700 строителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе местные стройбригады будут восстанавливать больше 100 частных домов каждый месяц. Сейчас в городе завершают капитальный ремонт школы в Октябрьском районе. А до конца года «Единый заказчик» построит в Мариуполе более 15 многоэтажек для полутора тысяч семей.

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