В Мариуполе завершают капитальный ремонт школы в Октябрьском районе

Снаружи школу украсил современный вентилируемый фасад площадью более 6000 квадратных метров. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе завершают капитальный ремонт школы № 53 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Там уточнили, что строители уже выполнили более 90 процентов от общего объема работ - заменили все инженерные коммуникации, установили новые окна, отремонтировали кровлю и сделали яркий современный фасад.

- В настоящее время специалисты заканчивают работы по благоустройству территории школы и внутреннюю отделку ряда помещений. Снаружи школу украсил современный вентилируемый фасад площадью более 6000 квадратных метров, - рассказали в компании.

Сообщается также, что помимо самого ремонта помещений, в учебном заведении также обновили охранную и пожарную сигнализации. Кроме того, в здании школы установили систему видеонаблюдения.

Примечательно, что время проведения ремонтных работ учебный процесс не прекращался. Занятия переносились в отремонтированные части здания, в то время как строители занимались другими помещениями.

Отмечается, что полностью завершить ремонт в школе планируют в июне.

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