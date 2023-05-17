В ДНР сформировали оперативный штаб по восстановлению Республики

Новый штаб будет координировать ведомства и организации, которые занимаются восстановлением ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ о создании оперативного штаба по восстановлению ДНР. Новый коллегиальный орган будет координировать ведомства, госорганы и министерства, которые принимают участие в восстановительных процессах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Оперативный штаб имеет право согласовывать план мероприятий по реализации восстановительных процессов, координировать взаимодействие участников ремонтно-восстановительных работ, согласовывать градостроительную документацию, объемы строительных работ, перечни и приоритетность объектов строительства и восстановления, — сказано в документе.

Руководителем штаба назначен Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев. В состав штаба также входят представители органов местного самоуправления и представители организаций, которые занимаются восстановительными работами в регионе.

Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

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