Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса пресекли попытку ВСУ вернуть утраченные позиции под Спартаком

По месту сосредоточения противника был нанесен удар из миномета. Фото: УНМ ДНР

Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса пресекли очередную попытку противника вернуть себе утраченные позиции под Спартаком. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что украинские боевики регулярно пытаются вернуть утраченные в ходе боев позиции или зайти в составе диверсионно-разведывательных групп за линию фронта. Однако безуспешно.

- Бойцами 1 Донецкого армейского корпуса была обнаружена активность противника и попытка оборудования им позиций. По месту сосредоточения боевиков ВСУ был нанесен удар с применением миномета и СПГ, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что артиллеристы бригады «Кальмиус» громят позиции ВСУ под Авдеевкой из РСЗО. Накануне в ДНР показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь». Сообщалось также, что Первая Славянская бригада ДНР уничтожила штурмовую группу ВСУ в районе Авдеевки.

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