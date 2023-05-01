Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Российские военные наносят удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что всего Вооруженные силы России нанесли поражение по живой силе противника и его технике в 109 районах, включая Угледар.

- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах. В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, - заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска уничтожили эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ под Краматорском. Нанесенный удар значительно проредил арсенал украинской армии.

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