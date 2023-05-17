В ДНР рассказали о состоянии спасенных из-под завалов частной шахты горняков в Шахтерском районе

Мужчины провели под землей почти пять дней. Фото: МЧС ДНР

Сегодня ночью при проведении аварийно-спасательных работ в обрушенных породах горной выработки в Шахтерском районе горноспасатели МЧС ДНР обнаружили и вывели на поверхность двух горняков 1987 и 1986 года рождения. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что пострадавших сразу же осмотрели врачи реанимационно-противошоковой группы 2-го военизированного горноспасательного отряда города Торез.

-У обоих мужчин диагностировано общее переохлаждение и острая реакция на стресс. На данный момент пострадавшие госпитализированы в учреждение здравоохранения, - заявили в ведомстве.

Напомним, 13 мая на месте горной выработки в Шахтерском районе ДНР обрушился грунт. В результате инцидента под завалами остались двое мужчин. На месте ЧП развернули спасательную операцию, которая длилась несколько дней. Спасатели даже пробурили скважину, через которую передавали оказавшимся под завалами шахтерам воду, пищу, одежду и лекарства.

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