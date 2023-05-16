Спасатели пробурили скважину для находящихся под завалами горняков в Шахтерском районе ДНР

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Фото: МЧС ДНР

Спасатели пробурили скважину для горняков, оказавшихся под завалами горной выработки в Шахтерском районе ДНР. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в ходе спасательных работ было установлено, что угол наклона выработки составляет около 60 градусов, а глубина, на которой находятся люди, - 25-30 метров. Ночью на горную выработку доставили установку для бурения скважины диаметром 200 мм.

- Это позволило передавать воду, пищу и одежду пострадавшим, а одному из застигнутых - инсулин, - пояснили в ведомстве, добавив, что состояние горняков по селекторной связи расценивается как удовлетворительное.

После этого для обеспечения дополнительной подачи воздуха в забой спасатели протянули пластиковый трубопровод сжатого воздуха от центральной магистрали. На данный момент сотрудникам МЧС удалось выбрать с места завала около 14 метров породы и пробурить 32 метра скважины.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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