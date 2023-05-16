Четвертый день двое горняков находятся под завалами горной выработки в Шахтерском районе ДНР

К спасательным работам привлечены 6 единиц спецтехники и 31 спасатель. Фото (архив): МЧС ДНР

В Шахтерском районе ДНР сотрудники МЧС продолжают операцию по спасению двух горняков, оказавшихся под завалами горной выработки. Мужчины находятся под землей уже четвертый день. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что спасателям удалось продвинуться еще почти на три метра вглубь. С потерпевшими по-прежнему поддерживается связь по селектору.

- С 14.05.2023 выбрано 13,7 м породы, по мере продвижения производится крепление боковых пород выработки для распланировки вынимаемой породы. Состояние застигнутых по селекторной связи расценивается как удовлетворительное, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что на месте ЧП работают более 30 спасателей и шесть единиц спецтехники.

Напомним, 13 мая на месте горной выработки в Шахтерском районе ДНР обрушился грунт. В результате инцидента под завалами остались двое мужчин 1987 и 1986 годов рождения.

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