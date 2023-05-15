Трое мужчин погибли на месте несанкционированной горной выработки в городе Снежное в ДНР

Специалисты разбираются в причинах гибели мужчин. Фото (архив): МЧС ДНР

В городе Снежное в ДНР на месте несанкционированной горной выработки были обнаружены тела трех погибших мужчин. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что на момент прибытия спасателей тела погибших находились на поверхности. Это мужчины 1983, 1992 и 2004 годов рождения. Сейчас специалисты разбираются в причинах их гибели. Горноспасатели уже взяли пробы состава рудничной атмосферы и воздуха.

- По результатам отбора превышений допустимых концентраций химических веществ не обнаружено, - заявили в МЧС ДНР.

Тем временем в Шахтерском районе 13 мая в одной из горных выработок произошел обвал грунта. Под завалом оказались двое людей. Сотрудники МЧС уже третий день проводят операцию по спасению оказавшихся под землей рабочих.

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