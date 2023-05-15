Двое человек остаются под завалами горной выработки в Шахтерском районе ДНР

Горноспасатели уже выбрали 11 метров породы и продвигаются дальше. Фото (архив): МЧС ДНР

Два человека остаются поз завалами на месте горной выработки в Шахтерском районе ДНР. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, ЧП произошло 13 мая. В одной из горных выработок обрушился грунт. В результате инцидента под завалами остались двое мужчин 1987 и 1986 годов рождения. Спасатели уже третий день пытаются высвободить их из подземной ловушки. Общаться с потерпевшими удается по селекторной связи.

- За 14.05.2023 выбрано 11 метров породы, по мере продвижения производится крепление боковых пород выработки для распланировки вынимаемой породы. Состояние застигнутых по селекторной связи расценивается как удовлетворительное, - проинформировали в МЧС ДНР.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Тем временем в Снежном на месте несанкционированной горной выработки погибли трое мужчин. Сейчас специалисты разбираются в причинах трагедии.

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