В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал электрослесарь

Горноспасатели оказали помощь пострадавшему. Фото: Архив МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за минувшие сутки потушили на территории ДНР восемь пожаров. На них погиб один житель и пострадал ребенок. Также горноспасатели оказали помощь пострадавшему шахтеру в Макеевке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

21 февраля на шахте «Щегловская-Глубокая» горноспасатели Макеевки оказали медицинскую помощь электрослесарю 1960 г.р. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения. Привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ).

В тот же день при пожаре в Амвросиевском районе (поселок Новоамвросиевское) погиб мужчина 1967 г. р. Огонь занялся в квартире на первом этаже трехэтажного дома.

В Горловке по улице Кирова горела квартира на третьем этаже пятиэтажки. Пострадал ребенок 2013 г. р., однако от госпитализации отказались. К тушению привлекались девять спасателей и четыре единицы техники.

Еще один пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета. Это случилось в Кировском районе Донецка — там было горение газопровода, огнем повреждено два погонных метра трубопровода.

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