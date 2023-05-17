Спасательные работы продолжались четыре дня. Фото: МЧС ДНР

Спасены двое горняков, которые находились под завалами в горной выработке в окрестностях Шахтерска с 13 мая. Сотрудники МЧС ДНР сегодня ночью вывели на поверхности попавших в беду шахтеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 03.05 17 мая при проведении аварийно-спасательных работ в обрушенных породах обнаружены и выведены на поверхность двое застигнутых 1987 и 1986 годов рождения, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что горняки осмотрены врачами реанимационно-противошоковой группы 2 ВГСО Тореза и госпитализированы в больницу.

От МЧС ДНР привлекались 6 единиц техники и 31 сотрудник. В спасательном ведомстве отметили, что объект на обслуживании в горноспасательных подразделениях не состоит.

Напомним, что 13 мая двое мужчин оказались под завалами в результате обвала грунта в горной выработке между селами Никишино и Кумшацкое. Они находились на глубине 25-30 метров. Угол наклона выработки составляет около 60 градусов. Обвал произошел на уровне 17-27 метров горной выработки.

Все это время горноспасатели расчищали завалы. Была организована доставка буровой установки для бурения скважины диаметром 200 мм. Это позволило передавать воду, пищу и одежду пострадавшим, а одному из них – инсулин. Для обеспечения дополнительной подачи воздуха в забой поисковой выработки был проложен пластиковый трубопровод сжатого воздуха от центральной магистрали.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выплату долгов по зарплате шахтерам ДНР направят 2,7 миллиарда рублей

Горняки до 20 мая получат зарплату сразу за январь, февраль, март и апрель (подробнее)