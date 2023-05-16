Горнякам обещают до 20 мая выплатить сразу четырехмесячную зарплату. Фото: МинУЭ ДНР

На выплату долгов по зарплате шахтерам ДНР направят 2,7 миллиарда рублей. Горняки до 20 мая получат зарплату сразу за четыре месяца - январь, февраль, март и апрель.

- На внеочередном заседании Правительства ДНР единогласно приняли решение о внесении поправок в закон о бюджете на текущий год. Благодаря этому решению сумма в размере 2,7 миллиарда рублей будет в качестве субсидии направлена нашим угольщикам для погашения задолженности по зарплате за январь-апрель, - написал в своем телеграм-канале вице-премьер ДНР-министр угля и энергетики Республики Андрей Чертков.

Он отметил, что осталось дождаться решения депутатов Народного Совета.

- Уверен, они сработают очень быстро. Шахтеры это более чем заслуживают, - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что на предприятиях углепрома ДНР возникли проблемы с выплатой зарплат. Часть из задолженностей была погашена в середине апреля, остальные выплаты должны поступить уже на этой неделе.

Правительством ДНР были подготовлены и направлены в Минфин России и Минстрой России документы на согласование суммы по зарплате шахтерам. После одобрения в Москве Правительство Республики подготовило внесение поправок в Закон ДНР о бюджете на 2023 год. Общий объем доходов бюджета ДНР на текущий год увеличится на 2,7 млрд рублей.

Теперь депутаты Народного Совета утвердят изменения в бюджет, и после подписания изменений врио Главы ДНР Денисом Пушилиным начнется выплата зарплаты.

Андрей Чертков сообщил, что угольные предприятия уже предупреждены, их руководителям поставлена задача очень оперативно, с понедельника готовить соглашения на выдачу зарплаты за январь-апрель.

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