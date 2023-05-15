МФЦ ДНР начали принимать заявления на перерасчет пенсий

Жители Республики получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству с 1 марта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Многофункциональные центры Донецкой Народной Республики (МФЦ ДНР) начали прием заявлений на перерасчет пенсий.

СОТРУДНИКИ МФЦ ПОМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

- Эта услуга будет особенно полезна для тех, кто хочет узнать, имеются ли у них права на повышение размера пенсии. Если у заявителей изменились обстоятельства, которые могут повлиять на размер пенсии, то сотрудники МФЦ ДНР помогут подать соответствующее заявление, - сообщили в пресс-службе МФЦ ДНР.

Отмечается, что подать заявление смогут только те жители Республики, которые являются гражданами Российской Федерации. Прием проходит по талонам предварительной записи. Обращаться необходимо лично по месту фактического проживания или места нахождения выплатного (пенсионного) дела.

Напомним, что с 1 марта жители Донецкой Народной Республики получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству. Право на это дает Федеральный закон №17-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

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