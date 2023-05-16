В ДНР четвертые сутки спасают шахтеров, оказавшихся под завалом в горной выработке

Спасательные работы продолжаются четвертый день. Фото: МЧС ДНР

В Шахтерском районе горноспасатели МЧС четвертый день продолжают аварийно-спасательные работы по эвакуации двоих пострадавших из горной выработки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 13 мая в 18.47 на линию «101» поступило сообщение об обвале грунта в копанке в Шахтерском районе между селами Димитрово и Никишино. Под завалами были застигнуты двое мужчин 1987 и 1986 годов рождения. К месту вызова незамедлительно были направлены два отделения 2-го военизированного горноспасательного отряда из Тореза, - рассказали в МЧС.

Спасательные работы продолжаются четвертый день. Фото: МЧС ДНР

По проведенной предварительной разведке было установлено, что угол наклона выработки составляет около 60 градусов, а глубина нахождения пострадавших – 25-30 метров. Дополнительно на место происшествия прибыли три отделения горноспасателей и реанимационно-противошоковая группа.

- В 00.10 была организована доставка буровой установки для бурения скважины диаметром 200 мм. Это позволило передавать воду, пищу и одежду пострадавшим, а одному из них – инсулин, - отметили в спасательном ведомстве.

Спасательные работы продолжаются четвертый день. Фото: МЧС ДНР

В 04.30 для обеспечения дополнительной подачи воздуха в забой поисковой выработки был проложен пластиковый трубопровод сжатого воздуха от центральной магистрали.

- По состоянию на 8 часов утра 16 мая выбрано порядка 14 метров породы, пробурено 32 метра скважины. По мере продвижения производится крепление боковых пород выработки для распланировки вынимаемой породы, - сообщили последние новости в МЧС.

Спасательные работы продолжаются четвертый день. Фото: МЧС ДНР

Отмечается, что состояние горняков, с которыми налажена селекторная связь, расценивается как удовлетворительное. Группировка сил и средств МЧС ДНР составляет: 31 человек и 6 единиц техники.

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